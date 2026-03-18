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Culturamiércoles, 18 de marzo de 2026

Qué hacer el fin de semana en Ciudad de México: Actividades del 18 al 22 de marzo

Recibe a la primavera con los mejores planes de fin de semana; checa esta guía recomendaciones

Arianna Bustos / Aderezo

Maratón de teatro para las infancias y adolescencias

Por cierto, podrás ver a Sakiko Yokoo, artista escénica japonesa radicada en México, quien presentará Bombu, pieza de poesía corporal inspirada en las Treinta y Dos Marcas de un Buda.

Ruta con vermut y buena música

Gran baile de sonideros

Taller: Los trazos de las venus en Minería

Y para soltar el brazo y sacar tus dotes de artista, date una vuelta por el evento de dibujo con modelo “Los trazos de las Venus” en el Palacio de Minería. 

Con esta actividad vas a poder practicar dibujo con modelo  y de paso, construir comunidad a través del arte en un entorno seguro. Erika Athié será la encargada de guiar los  trazos. Es necesario reservar previamente.

Podcast: Sigue a la dalia, la flor nacional

Escucha el podcast de La Guía del Fin de Semana

Editora de Aderezo apasionada por encontrar proyectos y personajes valiosos en la escena gastronómica y cultural

Arianna Bustos Nava
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