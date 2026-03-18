Qué hacer el fin de semana en Ciudad de México: Actividades del 18 al 22 de marzo
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Arianna Bustos / Aderezo
Maratón de teatro para las infancias y adolescencias
Por cierto, podrás ver a Sakiko Yokoo, artista escénica japonesa radicada en México, quien presentará Bombu, pieza de poesía corporal inspirada en las Treinta y Dos Marcas de un Buda.
Ruta con vermut y buena música
Gran baile de sonideros
Taller: Los trazos de las venus en Minería
Y para soltar el brazo y sacar tus dotes de artista, date una vuelta por el evento de dibujo con modelo “Los trazos de las Venus” en el Palacio de Minería.
Con esta actividad vas a poder practicar dibujo con modelo y de paso, construir comunidad a través del arte en un entorno seguro. Erika Athié será la encargada de guiar los trazos. Es necesario reservar previamente.
Podcast: Sigue a la dalia, la flor nacional
Escucha el podcast de La Guía del Fin de Semana
Editora de Aderezo apasionada por encontrar proyectos y personajes valiosos en la escena gastronómica y cultural