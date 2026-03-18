Qué hacer el fin de semana en Ciudad de México: Actividades del 18 al 22 de marzo











Ciudad de Mexico , 18 de marzo de 2026 Ver más periódicos

Maratón teatro infantil gratuito este fin de semana / Foto: Cortesía La Bomba Teatro

Arma tu plan y disfruta de tu tiempo libre en la Ciudad de México, ya sea en familia o con amigos. Esta semana te sugerimos asistir a decenas de funciones de teatro gratuitas y enfocadas en niños; también, celebrar el Día del Vermut en bares con propuesta auditiva especial, e ir a bailar con sonideros en el Zócalo. Finalmente, explorar la flor nacional de México, la dalia en el podcast de La Guía del Fin de Semana. ¡Toma nota!

Este fin de semana el escenario estará enfocado en los niños y jóvenes, pues se realiza la edición 18 del Gran Maratón Nacional de Teatro para niñas, niños, niñes y adolescentes.

¿Qué habrá? Se presentarán piezas de 60 compañías, todas de manera gratuita. Además, se entrega por primera vez, la Medalla a la Maratónica Labor Teatral a Berta Hiriart que reconoce una trayectoria dedicada al compromiso con las artes escénicas especializadas en infancias.

Dentro de los momentos destacados, están las Microhistorias entre cuerdas y pincel, a cargo de Proyecto Perla y la Orquesta de Cámara de Bellas Arte; la participación de Cosmonautas Teatro de Sombras, La Covacha Teatro, La Bomba Teatro, AlMa Arte Escénico, En su tinta producciones, Compañía Frenesí, Teatro en llamas, entre otros.

Cuándo y dónde

El 21 y 22 de marzo en todos los teatros del Centro Cultural del Bosque (CCB) y el Jardín Escénico.

Sigue la conversación en redes: @teatroinbal

Vermut en el bar Liebre / Foto: Arianna Bustos I Aderezo

El 21 de marzo es el icónico trago conocido como Vermut, pero también es la llegada de la primavera. Aprovecha la coincidencia y date una vuelta por algunos centros de consumo que destacan por su recetas de coctelería, pero también por su buena música.

Entre las opciones está La Vista, un espacio en la colonia Roma con un notable cuidado por la experiencia sonora, no por nada se denomina un listening bar. Ahí podrás probar Napoleón que lleva Carpano Dry, London Dry gin rangpur y licor de mandarina con cognac.

Otra opción, ya más tradicional en la ciudad está en Parker & Lenox y su bar de culto donde se presentan distintas bandas, en especial de jazz. Aquí puedes probar un Sunset. Es muy fresco y lleva Carpano Bianco, vino blanco pinot grigio y fresa. Encuentra más lugares bajo esta línea en oem.com.mx/aderezo

Cuándo y dónde

Todo el año en lugares como La Vista, bar Latosa, bar Liebre, ABRAZARNOS y Parker & Lenox

Sigue la conversación en redes: @lavista.bar, @parkerandlenox y más en @aderezo_oem

Se perfila un repaso por la historia sonidera del país / Foto: Mario Jasso I Cuartoscuro

La opción para moverse está en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México, pues se tiene programado un baile maratónico de sonideros a propósito del evento Noche de Primavera.

¿Qué lo hace especial? Serán una docena de agrupaciones sonideras las que participen. Un repaso por la historia pues hay proyectos que llevan delante de esta labor más de 30 años.

La fiesta arranca con el Sonido La Conga y Sonido Eckos; luego el Sonido La Changa, El Rey de Reyes, Sonido La Changa JR y Ericka Rojo, Dinastía Rojo de Tepito. Ya para la noche, a las 20:4h, el Sonido Musa Mayor y Sonido Duende, entre otros.

Cuándo y dónde

21 de marzo de las 11:30 a las 22:00 hr

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Taller de dibujo con modelo en el Palacio de Minería / Foto: Cortesía Palacio de Minería

Cuándo y dónde

22 de marzo en Palacio de Minería de las 11:00 a las 13:30h

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Conoce de las dalias en el podcast de La Guía del Fin de Semana / Foto: Arianna Bustos I Aderezo

Dentro de las flores que abren en primavera, hay una de la que es importante hablar y que representa a México a nivel mundial: la dalia.

Para explorar más sobre su importancia histórica la sugerencia es escuchar el nuevo episodio de La Guía del Fin de Semana. La charla de esta edición es con la fundadora de la Asociación Mexicana de la Dalia, Guadalupe Treviño De Castro.

Guadalupe nos hace ver el legado que esconden sus pétalos, mismo que viene desde la época prehispánica, hasta como distintas naciones la adoptaron; además como en tiempos recientes puede tener beneficios de salud y económicos. ¡Escucha aquí!