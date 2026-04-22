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Culturamiércoles, 22 de abril de 2026

 Qué hacer el fin de semana en Ciudad de México: Actividades del 22  al 26 de abril

Momentos kawaii o bailar entre pachucos y rumberas; además cine al aire libre o una expo enfocada en migración ¡aquí las mejores opciones!

Arianna Bustos / Aderezo

Expo: Las banderas del amanecer 

Si buscas exhibiciones que te lleven  a la reflexión, date una vuelta por “ Las banderas del amanecer. Heraldos de la migración en tiempos de deportación”

¿Qué verás? El resultado de un proyecto de arte contemporáneo en el que participan  16 personas migrantes acogidas en Casa Monarca (Monterrey, Nuevo León, México) a finales de marzo de 2025. 

Kitty Fest y sus amigos muy kawaii

Reúne a tus amigos o amigas y date una vuelta por la nueva edición de Kitty Fest, ahora muy lejos del centro de la capital, para demostrar que el gusto por esta gatita se expande a toda la urbe.

Soy Frankelda en el Festival CÁCARO

Teatro: En busca del Snark

La opción escénica esta semana tiene implícita la reflexión familiar, en donde papá y mamá logran que la desazón (que podemos llamar Snarks) de su hija crezca, al punto de tener que buscar un par de cazadores para cambiar esa atmósfera.

Podcast: Entre pachucos y rumberas de la CDMX

Escucha el podcast de La Guía del Fin de Semana

Editora de Aderezo apasionada por encontrar proyectos y personajes valiosos en la escena gastronómica y cultural

Arianna Bustos Nava
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