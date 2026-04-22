Qué hacer el fin de semana en Ciudad de México: Actividades del 22 al 26 de abril
Momentos kawaii o bailar entre pachucos y rumberas; además cine al aire libre o una expo enfocada en migración ¡aquí las mejores opciones!
Arianna Bustos / Aderezo
Expo: Las banderas del amanecer
Si buscas exhibiciones que te lleven a la reflexión, date una vuelta por “ Las banderas del amanecer. Heraldos de la migración en tiempos de deportación”
¿Qué verás? El resultado de un proyecto de arte contemporáneo en el que participan 16 personas migrantes acogidas en Casa Monarca (Monterrey, Nuevo León, México) a finales de marzo de 2025.
Kitty Fest y sus amigos muy kawaii
Reúne a tus amigos o amigas y date una vuelta por la nueva edición de Kitty Fest, ahora muy lejos del centro de la capital, para demostrar que el gusto por esta gatita se expande a toda la urbe.
Soy Frankelda en el Festival CÁCARO
Teatro: En busca del Snark
La opción escénica esta semana tiene implícita la reflexión familiar, en donde papá y mamá logran que la desazón (que podemos llamar Snarks) de su hija crezca, al punto de tener que buscar un par de cazadores para cambiar esa atmósfera.
Podcast: Entre pachucos y rumberas de la CDMX
Escucha el podcast de La Guía del Fin de Semana
Editora de Aderezo apasionada por encontrar proyectos y personajes valiosos en la escena gastronómica y cultural