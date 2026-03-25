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Culturamiércoles, 25 de marzo de 2026

Qué hacer el fin de semana en Ciudad de México: Actividades del 25 al 29 de marzo

Despide el mes con mucha fiesta, la antesala para el arranque de las vacaciones de Semana Santa; checa La Guía del Fin de Semana

Festival Medieval en La Marquesa

Arianna Bustos / Aderezo

A gozar el aniversario nueve de Noche Negra

Festival de música “Rugir Sororas”

Una de las opciones que tiene música implícita, pero también un toque urbano es la que proponen desde el festival “Rugir Sororas”

Sunday Girls: Fiesta de chavas con Liliths

Ya viene el Día del Taco y aquí es dónde debes celebrarlos

Podcast: Quemar al Judas es cultura

Escucha el podcast de La Guía del Fin de Semana

Editora de Aderezo apasionada por encontrar proyectos y personajes valiosos en la escena gastronómica y cultural

Arianna Bustos Nava
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