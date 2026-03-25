Qué hacer el fin de semana en Ciudad de México: Actividades del 25 al 29 de marzo











Ciudad de Mexico , 25 de marzo de 2026 Ver más periódicos

El festival Medieval es un viaje en la historia al aire libre y muy familiar / Foto: Cortesía Mundo medieval México

Dividido por siete reinos, con opción de acampar y un viaje en el tiempo, es lo que encontrarás en el Festival Medieval que se realiza en el Valle del Silencio, en La Marquesa Estado de México.

No es obligatorio ir disfrazado, pero en definitiva mejorara la experiencia, en especial porque las actividades y espectáculos contemplan música, juegos y danzas medievales. Tiro con arco, villa vikinga, performance de orcos, espectáculo con fuego, recorrido nocturno con antorchas y muchas cosas más.​​

Cuándo y dónde

​28 y 29 de marzo de 2026 en el Valle del Silencio, en La Marquesa. Entradas en Boletia

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Nochenegra celebra su noveno aniversario en el Barba Azul / Foto: Cortesía Nochenegra

Una de las fiestas donde la diversidad y el amor por la música se siente en todo el cuerpo, celebra su noveno aniversario. Hablamos de Nochenegra.

La celebración será en otro lugar icónico, el legendario Barba Azul. Además, contará con una programación up igual de llena de historias que su trayectoria, entre ellos, Sonido Continental 2000, Morras y Vinilos, Musas Sonideras, El Satánico, Pahua, Sabor A Mí, Las Veredas, Carlos Fuzz, Alejaina y Orquesta del Barba Azul En Vivo

“Para celebrar estos casi diez quisimos volver a las raíces: recordar que aunque cambiemos, lo genuino persiste y resiste, que lo importante no es la exclusividad sino la diversidad en la pista de baile, que esa mezcla de ritmos y personas es la que le da el sabor que salimos a buscar cuando se nos antoja una buena noche, que hay experiencias que no se compran con sino que se construyen con años de dedicación”, menciona la fundadora. Conoce más del proyecto aquí.

Cuándo y dónde

27 de marzo a partir de las 20:00 h en el Barba Azul. Entradas en passline.

Sigue la conversación en redes: @nochenegra.mx

Denna La Porri estará presente en el festival Rugir Sororas / Foto: Cortesía PARCUR

¿De qué va? Con sus actividades busca celebrar el liderazgo femenino en la música, el arte y el deporte urbano, de ahí que se realice en el Parque de Cultura Urbana PARCUR.

Habrá conciertos, graffiti y otras intervenciones gráficas. Actividades infantiles, un bazar organizado por Merkadita y talleres de skate como el de consejos sobre ruedas o pinta lijas. Entre las artistas y colectivas confirmadas están Yoss Bones, Denna La Porri y Rixxia.

Cuándo y dónde

11:00 a 18:00 h en el Parque de Cultura Urbana PARCUR

Sigue la conversación en redes: @parcur_cdmx

Una fiesta para mujeres organizada por mujeres / Foto: Cortesía Liliths Den

Para seguir poniéndole buen ritmo a tu fin de semana, la recomendación es asistir a la fiesta más reciente de la colectiva Liliths Den.

Sus eventos se caracterizan por crear ambientes seguros para las mujeres desde la diversión y con un acercamiento sensible para pasarla bien. Está organizado por mujeres así que si buscas algo con enfoque de género, aquí es.

Se realizan en lugares que son tendencia y que se transforman para la fiesta. Hay invitadas especiales, dj y rifas. ¡Ve con tus amigas o hacer más amigas!

Cuándo y dónde

29 de marzo de 11:00 a las 18:00h en Pink Rambo. Boletos en nas.io

Sigue la conversación en redes: @lilithsdenmx y @pinkrambomx

Dónde celebrar el Día del Taco / Foto: Cortesía Don Sireno

La ola de los tacos que existen en la Ciudad de México está fuerte y mejor, sabrosa. Aprovecha que se viene su día para explorar o surfear algunos de estos espacios.

Habrá promociones y actividades especiales el día oficial que es el 31 de marzo. Por ejemplo, en El Compita hay 2x1 en tacos de adobada todo el día o en los tacos Sireno ofrecerán 2x1 en tacos capeados de pescado de 11:00 a las 15:00 h. Además, en Tizne Tacomotora presentarán un libro enfocado en su historia y muchas más opciones que puedes leer en oem.com.mx/aderezo

Cuándo y dónde

31 de marzo. Habrá varias promociones y eventos, entre ellos en @tacosdonsireno y @tiznetacomotora

Sigue la conversación en redes: Más detalles en @aderezo_oem

Escucha el podcast enfocado en la Quema de Judas en la Ciudad de México / Foto: Galo Cañas Rodríguez I Cuartoscuro

Si quieres entender más sobre las tradiciones mexicanas, como esa de quemar una figura de Judas hecha con cartonería en Sábado de Gloria, escucha la edición más reciente del podcast La Guía del Fin de Semana.

La invitada estelar es Jessica Reyna López, ella está a cargo de la Dirección del Colectivo Cartoneros de la Ciudad de México y coordina la escuela Itinerante de Cartonería y durante el episodio explica más del acto de quemar a un Judas hecho carrizo, un momento de catarsis colectiva que culmina con pirotecnia que suena en todo el cuerpo.

Explica en qué consiste el festival de cartonería que realizan en la Ciudad de México desde hace más de 10 años y más sobre esta artesanía que nos distingue. ¡Escucha aquí!