Qué hacer el fin de semana en Ciudad de México: Actividades del 8 al 12 de abril

De historietas a nieve de jacaranda o fiesta en patines, checa las opciones esta semana

Arianna Bustos / Aderezo

Rolla: Festival internacional de rollerskate en CDMX

Festival Pin-pun de historietas

Podrás conocer a los autores de distintos proyectos independientes, entender más de los universos que crean, así como las múltiples formas que toman. Además, comprar algunos ejemplares.

Expo: Maravillosas, monstruosas

La propuesta expositiva la encuentras en “Maravillosas, monstruosas. Cuatro décadas de terror en el cine”, en el Centro de la Imagen, una exploración al Acervo IMCINE.

De acuerdo con los organizadores, las imágenes resaltan personajes femeninos que, más allá de los estereotipos, muestran autonomía, poder y una fuerte presencia dentro de la historia del cine nacional.

Dónde comer nieves de jacaranda

Aprovecha la temporada y la inventiva de un par de proyectos que utilizan esta flor en sus recetas.

Por un lado, en Meyvi helados. Aquí llevan la flor a malteadas, crepas y otras preparaciones, pero siempre con la base inicial que es su helado color morado.

Otra opción es en Nieve de Olla, en donde describen el sabor como suave, florar y cremoso. Ojo, aquí solo venden 50 porciones al día.

Podcast: Hasta dónde te puede llevar el papel con Mugak

Escucha el podcast de La Guía del Fin de Semana