¿Quién es Minerva Reynosa, la nueva titular de Literatura del INBAL?

La poeta, originaria de Monterrey, fue designada titular de la Coordinación Nacional de Literatura del INBAL, cargo que asumirá el próximo 1 de abril

Luis Valdovinos / El Sol de México

Nacida en Monterrey, Nuevo León, en 1979, Minerva Reynosa Álvarez asumirá el cargo con una trayectoria de más de dos décadas, en las que ha desarrollado proyectos en torno a la poesía y el arte contemporáneo.

En esos años, ha publicado once libros de poesía, entre los que están “Emötoma” (2007), “Una infanta necia” (2003), “Fotogramas de mi corazón conceptual absolutamente ciego” (2012) y “Mammut & Jinba-itta” (2019).

En cuanto a su formación, cuenta con la licenciatura en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Nuevo León, así como con estudios de maestría en Ciencias Humanas por El Colegio de Michoacán.

“Una infanta necia” (2003), “La íntima de las cosas” (2007), “Atardecer en los suburbios” (2011), “Larga oda a la salvación de Osvaldo” (2019) son otros de sus libros.

Tras su nombramiento, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México destacó su participación en la curaduría y gestión de proyectos literarios, así como su colaboración con instituciones, escuelas y editoriales independientes.

Asimismo, ha presentado su trabajo en congresos en el extranjero, con presencia en países como Colombia, España, Francia, Alemania, Suecia y Argentina.

Se ha desempeñado también como curadora del festival de literatura e interdisciplina “Los Límites del Lenguaje”, y colabora con Benjamín Moreno en el proyecto de experimentación textual, visual y tecnológica BENERVA!.