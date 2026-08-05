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Culturamiércoles, 5 de agosto de 2026

Recomendaciones culturales: expo nostálgica, teatro infantil, chile en nogada con rosas y luchas prehispánicas

Conoce las mejores actividades culturales en La Guía del Fin de Semana, entre ellas, La Peor Señora del Mundo, la expo Aquí es de Emmanuel García, un mini ballroom en Carrillo Gil al chile en nogada de Gaby Ruiz

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Arianna Bustos / Aderezo

Podcast: Mitos en el ring, lucha libre entre dioses

Expo: Aquí es de Emmanuel García

Teatro: La Peor Señora del Mundo

3 Lugares comer San Rafael Aderezo OEM

Tiempo de Vals en el Carrillo Gil

Para probar: Un chile en nogada que evoluciona

¡Escucha aquí el podcast de La Guía del Fin de Semana!

Arianna Bustos Nava
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