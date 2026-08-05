Recomendaciones culturales: expo nostálgica, teatro infantil, chile en nogada con rosas y luchas prehispánicas
Conoce las mejores actividades culturales en La Guía del Fin de Semana, entre ellas, La Peor Señora del Mundo, la expo Aquí es de Emmanuel García, un mini ballroom en Carrillo Gil al chile en nogada de Gaby Ruiz
Arianna Bustos / Aderezo
Podcast: Mitos en el ring, lucha libre entre dioses
Expo: Aquí es de Emmanuel García
Teatro: La Peor Señora del Mundo
Tiempo de Vals en el Carrillo Gil
Para probar: Un chile en nogada que evoluciona
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