Remedios Varo regresa a la CDMX con una exposición de archivos inéditos: lugar y fechas
La exposición contará con algunos bocetos preparatorios, cuadernos de apuntes con memorias de la autora y libros de su colección personal
Samantha Laurent
¿Cuándo y dónde será la exposición de Remedios Varo?
El museo estará exponiéndola desde el 19 de marzo hasta el 5 de julio de 2026, de manera que tendrás casi tres meses para poder hacer una visita y sumergirte en el surrealismo de la pintora.
La muestra, además, será una vista más íntima hacia Varo, pues podrás ver algunos libros de su colección personal que llegaron a funcionar como referencias literarias y simbólicas con los que nutrió su obra.
Redactora web, amante de la literatura, la historia, el K-Pop y los deportes