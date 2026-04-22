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Culturamiércoles, 22 de abril de 2026

Restauradores del INAH señalan que falta de seguridad en Teotihuacán se debió a recortes presupuestales

Por su parte, el Instituto Nacional de Antropología e Historia asegura que no hubo recortes de presupuesto en ese rubro este año

Kevin Aragón

El escrito destaca que “la discusión que se abre tras estos hechos no puede reducirse a arcos detectores y despliegues policiales”, como mencionó la presidenta Claudia Sheinbaum, durante su conferencia matutina.

El INAH responde que no hubo recortes

Vuelven visitantes a Teotihuacán

Sin mencionar las fechas exactas de instalación, el comunicado asegura que en los próximos días se incorporarán arcos de seguridad, “como parte de las medidas de fortalecimiento a la infraestructura de acceso”.

Soy reportero especializado en temas culturales con 7 años de experiencia. Estudié Letras en la FFyL de la UNAM.

Kevin Aragon
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