Restauradores del INAH señalan que falta de seguridad en Teotihuacán se debió a recortes presupuestales

Los sindicatos exigen a autoridades federales el cumplimiento de compromisos pendientes con los trabajadores del sector / Foto: Galo Cañas Rodríguez / Cuartoscuro.com

Tras el tiroteo sucedido en la zona arqueológica de Teotihuacán, trabajadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) señalan que la falta de personal de seguridad en el sitio se debió recortes presupuestales

“Desde nuestros espacios de trabajo tenemos la obligación de nombrarlo: lo ocurrido ayer no es un hecho aislado, es la consecuencia de años de desatención presupuestal al sector cultura”, se lee en un comunicado firmado por el Sindicato Nacional de Restauradores del INAH.

“La reducción sostenida del presupuesto ha significado menos plazas de custodia, equipo de revisión retirado o en desuso en los accesos, áreas de conservación y mantenimiento sin insumos, y compromisos laborales incumplidos que este sindicato ha señalado en repetidas ocasiones”, apunta la carta publicada en redes sociales.

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“El cuidado de los bienes culturales y, sobre todo, de las personas en su entorno, se sostiene en el trabajo de custodios, restauradoras y restauradores, personal de mantenimiento, de vigilancia, de investigación y de servicios. Sin presupuesto, sin plazas, sin equipo y sin condiciones laborales dignas, ese trabajo se vuelve inviable, con consecuencias sobre las herencias culturales y, lo más importante, sobre la comunidad usuaria”, señala el comunicado.

Solidarizándose con las familias de las víctimas del tiroteo, en el texto los sindicatos exigen a autoridades federales el cumplimiento de compromisos pendientes con los trabajadores del sector y “restituir a la cultura el presupuesto, el personal y las condiciones que la haga operativa y puedan volver a ser espacio de conocimiento, identidad, gozo y cuidado”.

A través de un aviso en redes sociales, autoridades del INAH informaron que “no se redujo el recurso destinado a la seguridad de las zonas arqueológicas y los museos bajo su resguardo en el presupuesto del presente año”.

Aseguran que “de hecho, en materia de vigilancia, el INAH cuenta hoy con más recursos que en 2025. El presupuesto original de 2026 para servicios de vigilancia fue de 188.7 millones de pesos (mdp), el cual se amplió y actualmente el disponible es de 296.7 mdp, superior a lo ejercido del año pasado.

“A partir del miércoles 22 de abril, la operación y protocolos se reforzaron con personal especializado del instituto, en coordinación con la Guardia Nacional y autoridades de los tres niveles de gobierno”, dice el comunicado oficial.

Este 22 de abril, la zona arqueológica de Teotihuacán volvió a recibir un total de mil 500 visitantes, cifra que, según hizo público en otro comunicado la Secretaría de Cultura federal, representa del 75 por ciento de la afluencia promedio del sitio. nformó que se montó un operativo para resguardar la seguridad de los visitantes, en el que participaron elementos de la Guardia Nacional, la Policía Auxiliar y custodios del INAH.