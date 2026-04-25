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Culturasábado, 25 de abril de 2026

Rosario Castellanos es la catedral de la literatura mexicana: Elena Poniatowska

Elena Poniatowska escribe sus memorias y ensayos sobre la vida de la autora de “Balún Canán”

Kevin Aragón

El libro también relata anécdotas como el día que Rosario Castellanos presentó su examen de maestría con una tesis sobre cultura femenina, así como su labor como embajadora de México en Israel hasta su fallecimiento en 1974.

Soy reportero especializado en temas culturales con 7 años de experiencia. Estudié Letras en la FFyL de la UNAM.

Kevin Aragon
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