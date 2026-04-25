Rosario Castellanos es la catedral de la literatura mexicana: Elena Poniatowska

Recientemente escritoras y promotoras de la lectura de Tamaulipas y Texas rindieron homenaje a la escritora / Foto: Graciela López Herrera / Cuartoscuro

Rodeada de estudiantes y lectores, la escritora y periodista Elena Poniatowska presentó su más reciente libro “Rosario Castellanos. En los labios del viento he de llamarme árbol de muchos pájaros” en el foro principal de la Fiesta del Libro y la Rosa de la UNAM.

En él Poniatowska escribe sobre la vida y la obra de la autora de “Balún Canán”, además de relatar algunas de las memorias compartidas con ella: “Entrevisté a Rosario Castellanos en varias ocasiones y cada vez que la llamé me respondía con su voz de campanita en el bosque”, dijo en la presentación.

“Rosario tenía unos tobillos muy frágiles, muy delgaditos, y unas manos delgadas también, como de modelo. Escribía en una habitación pegada al cielo, en la calle de constituyentes”, agregó, para luego celebrar que la obra de Rosario Castellanos tenga un gran reconocimiento.

“Rosario es ahora la catedral de la literatura mexicana. Comulgamos con su ‘Oficio de tinieblas’, su ‘Poesía no eres tú’ y su ‘Balún Canán’. Nunca imagino la repercusión que tendría su obra., nunca pensó que sus palabras resonarían en la vida privada de muchas mujeres, de muchos hombres y hasta de niños; que su vida personal y cotidiana atraería los ojos de muchos lectores y suscitaría una pasión que la acercaría a las mujeres del siglo XXI”, dijo.

Acompañada por la también escritora e investigadora Diana del Ángel, Poniatowska recordó que si bien en su obra Rosario Castellanos habló mucho sobre la muerte, se debe tener presente que fue ante todo una escritora alegre, además de luchadora por la justicia.

“Ella se sabía reír. Tenía una voz muy bonita, clara y cantarina. Para mí era la de un pájaro. Tenía unos ojos que sabían reír, ser tu cómplice y ser tu amiga. Rosario Castellanos siempre caminó al lado de sus estudiantes y en 1968 ella participó en mítines y los apoyó a todos”, señaló.

Entre las anécdotas que relata el libro se encuentra el día en que Rosario Castellanos escribió su reconocido poema ‘Memorial de Tlatelolco’, el cual asegura que lo hizo “de una sentada”, luego que Elena Poniatowska le pidiera unos versos sobre lo sucedido.