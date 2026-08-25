San Miguel de Allende muestra nuevas formas de vivir la cultura

Culturamartes, 25 de agosto de 2026San Miguel de Allende muestra nuevas formas de vivir la culturaLa gastronomía, el vino, la mixología, el arte y la hospitalidad están modificando la manera en que se experimenta una ciudad que ha construido su identidad alrededor del patrimonioGastronomiaSan Miguel De AllendeTurismoArteMás NoticiasNewsletter¿Te quedas fuera de la conversación? Mandamos a tu correo el mejor resumen informativo.Suscríbete GratisCARTONESCARTONESCambio de plan OsvaldoCARTONESCambia de imagen Rubén