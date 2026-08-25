Culturamartes, 25 de agosto de 2026

San Miguel de Allende muestra nuevas formas de vivir la cultura

La gastronomía, el vino, la mixología, el arte y la hospitalidad están modificando la manera en que se experimenta una ciudad que ha construido su identidad alrededor del patrimonio

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