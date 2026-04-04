Santander asegura retorno de la Colección Gelman a México en 2028

La fundación del banco español se compromete a cumplir todas las leyes mexicanas en relación al patrimonio cultural

EFE

La fundación añadió que el convenio establece cinco años de colaboración con la actual administración, pero precisó que ese plazo corresponde a un marco institucional de trabajo y no implica una exportación indefinida del grupo de obras.

En ese sentido, subrayó que las piezas con protección especial por su declaratoria de monumento artístico tienen previsto su “próximo retorno a México en 2028”.

Santander también rechazó que exista una transferencia patrimonial de la colección.

“Ningún acuerdo suscrito prevé el cambio de propietario, ni el traslado definitivo de la colección a ningún punto fuera de México”, indicó, al insistir en que se trata de un esquema de gestión y difusión internacional de la colección.

La aclaración ocurre después de que se conociera el convenio entre el banco, su fundación y el INBAL, en el que se abría la posibilidad de exhibir la colección en el extranjero entre 2026 y el 30 de septiembre de 2030, con posibilidad de prórroga.

Ese contenido desató críticas en el sector cultural, al tratarse de una de las colecciones privadas más relevantes del arte moderno mexicano y por incluir obras protegidas por su valor artístico.

La Colección Gelman, expuesta parcialmente ahora en el Museo de Arte Moderno de Ciudad de México, reúne 68 piezas de artistas como Frida Kahlo, Diego Rivera, María Izquierdo, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros.

El acuerdo de gestión con Santander rebautizó el acervo como Colección Gelman Santander y prevé su futura presentación en ese grupo financiero en España en el próximo otoño.

A la controversia se sumó una carta abierta promovida por integrantes del sector cultural y difundida para recabar apoyos públicos, en la que se pide transparencia, legalidad y rendición de cuentas sobre el manejo de la colección.

El documento solicita a las autoridades culturales y judiciales aclarar autorizaciones, mecanismos de supervisión y el cumplimiento del marco jurídico aplicable.

Con su posicionamiento de este jueves, Santander buscó cerrar la discusión sobre una eventual salida permanente del acervo y sostuvo que, tras su exhibición internacional, las obras protegidas volverán a México en 2028.