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Culturamiércoles, 8 de abril de 2026

Secretaría de Cultura exige la devolución de cuatro piezas de origen mesoamericano subastadas en Mónaco

Los vestigios serían vendidos en la casa Accademia Fine Art en Monte-Carlo; la secretaría pidió respeto por el patrimonio cultural del país y recordó que desde 1827 está prohibida su venta

EFE

En esa misma publicación, exigió la suspensión de la comercialización de las piezas y solicitó la restitución al Estado mexicano.

“Ya se han iniciado los procedimientos correspondientes”, destacó Curiel de Icaza sobre la subasta de nombre ‘Jour 2: Art ancien et moderne’.

“Dichos bienes son propiedad de la Nación, inalienables e imprescriptibles, y su exportación está prohibida desde 1827, por lo que su presencia fuera del territorio nacional deriva en una extracción ilícita”, apuntó el documento.

Asimismo, pidió respeto por el patrimonio cultural del país y reiteró el llamado a detener la venta de las cuatro piezas al representar “un legado invaluable de las culturas ancestrales y de la historia nacional”.

“Se trata de vestigios que integran el patrimonio histórico y cultural de nuestro país y que constituyen la memoria de los pueblos originarios”, destacó.

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