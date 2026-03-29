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Culturadomingo, 29 de marzo de 2026

Semana santa 2026: cuáles son los días en los que no se come carne y el significado la tradición católica

La Iglesia Católica indica que las personas de 14 a 59 años no deben comer carne, excepto quienes están enfermas; la tradición se puede intercambiar por otras abstinencias

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Alma Hidalgo / El Sol de México

La razón por la que no se come carne en viernes Santo

El semanario de la Iglesia Católica indica que el no comer carne ni aves en las fechas relacionadas a la Semana Santa se debe a la abstinencia, es decir “una manera de ejercer el autodominio de nuestro cuerpo”.

De acuerdo con el semanario, la abstinencia de carne se debe realizar de los 14 años a los 59 años, a excepción de las personas enfermas.

¿Por qué se come pescado en Semana Santa?

Otros alimentos que se sugieren comer en Semana Santa son verduras, cereales y frutas; ya que la abstinencia implica no comer carne roja ni de aves.

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Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UNAM. Redactora web con gusto por los temas en tendencia y cultura pop.

Alma Rosa Hidalgo
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