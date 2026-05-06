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Culturamiércoles, 6 de mayo de 2026

Studio Ghibli, la productora de animación japonesa capaz de competir con Walt Disney

El estudio cuenta con al menos una veintena de obras que han merecido premios alrededor del mundo por sus temáticas sociales, humanistas y ecológicas

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EFE

Miyazaki y la fundación de Studio Ghibli

Studio Ghibli, la productora de animación japonesa capaz de competir con Walt Disney
Mi vecino Totoro, de 1988 - Foto: Hayao Miyazaki Collection Christophel© Tokuma - Ghibli / Vía AFP
Hayao Miyazaki, fundador de Studios Ghibli
Hayao Miyazaki, fundador de Studios Ghibli y director de diversas películas del estudio - Foto: Hayao Miyazaki Collection Christophel© Tokuma - Ghibli / Vía AFP

Parque temático y adquisición por NTV

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