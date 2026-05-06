Studio Ghibli, la productora de animación japonesa capaz de competir con Walt Disney

Culturamiércoles, 6 de mayo de 2026Studio Ghibli, la productora de animación japonesa capaz de competir con Walt DisneyEl estudio cuenta con al menos una veintena de obras que han merecido premios alrededor del mundo por sus temáticas sociales, humanistas y ecológicasFacebookXWhatsAppTelegramE-MailCopiar linkArtículo impresoCompartirSíguenos en:EFEMiyazaki y la fundación de Studio GhibliMi vecino Totoro, de 1988 - Foto: Hayao Miyazaki Collection Christophel© Tokuma - Ghibli / Vía AFPHayao Miyazaki, fundador de Studios Ghibli y director de diversas películas del estudio - Foto: Hayao Miyazaki Collection Christophel© Tokuma - Ghibli / Vía AFPParque temático y adquisición por NTVAnimaciónAnimePremio Princesa de AsturiasNOTAS RELACIONADASCULTURAStudio Ghibli gana el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2026GOSSIPDe Diego Luna a Milo Manheim: los actores confirmados para el live action de “Enredados”GOSSIP“Mi amigo el sol”, la animación mexicana que une mitología mexica y amor de familiaMás NoticiasCULTURAStudio Ghibli gana el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2026El estudio japonés fue reconocido por la sensibilidad y los valores humanistas de sus películasCULTURADe Ixchel a Frigg: las diosas madres que fueron veneradas por las primeras culturas del mundoLas primeras civilizaciones le dieron un nombre e imagen a las diosas consideradas como las creadoras de la vidaCULTURALa Orquesta Mondragón: Es sólo rock and roll, pero sigue gustandoEn un ecosistema cultural dominado por la cautela, Javier Gurruchaga celebra 50 años de irreverencia. A las puertas de un nuevo disco y su regreso a México, el “maquinista” mayor advierte: el humor negro no es negociableCULTURAMiguel Ángel: El pintor no es como lo pintanA pesar de la popularidad de los frescos de la Capilla Sixtina, el artista rara vez volvió a pintar después de terminarlosCULTURAComunidad de Madrid rinde homenaje a Hernán Cortés y al mestizaje en MéxicoLa presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, junto con el productor musical Nacho Cano realizaron el homenaje en el Frontón de México, sede de la producción “Malinche”CULTURALos Pulitzer 2026 premian a The Washington Post y coberturas sobre el uso del poder de TrumpEl prestigioso premio es otorgado por la Universidad de Columbia a lo mejor del periodismo, la literatura, el teatro y la composición musicalCULTURADel Estante| El libro para niños de uno de los creadores de “31 minutos”Álvaro Díaz, la voz de “Juan Carlos Bodoque”, publicó hace un año “Magadán”, una historia que sería originalmente canciónCULTURADe John Williams a Pacheco: Los secretos lectores detrás del último libro de Álvaro UribeSu compañera de vida, la poeta y editora Tedi López Mills, publica “Suma de las partes”, que reúne ensayos que el mismo autor revisóCULTURAPedacitos de historia: Vocabulario de la esculturaLa escultura es una disciplina artística perteneciente a las bellas artesCULTURAUna vida observando y sembrando semillas: Gerda GruberLa escultora y maestra recibió la Medalla Bellas Artes 2026 durante la inauguración de su exposición “Entre verde y agua” en el Museo de Arte ModernoLO+VISTO1MÉXICOHuelga en Nacional Monte de Piedad: juez cita a 7 integrantes del Patronato a reunión con sindicato2METRÓPOLIUACM rompe con el estigma de universidad patito, admite rector3MÉXICOCancelan misa en la Catedral Metropolitana durante visita de la presidenta de la Comunidad de MadridCOLUMNASHiroshi TakahashiEl Espectador / ¿Quiénes son los hermanos Díaz Casanova?Luis CarrilesAguas profundas / Las urgencias del fracking mexicanoRogelio VarelaCorporativo / Aranceles pegan a recaudación en puertosRoberto RemesUna ciudad extorsionadaLO+RECIENTECULTURATres mil años de creatividad: el viaje del barro mexicano que ahora fascina al mundoCULTURABanksy lo hace de nuevo: aparece estatua en el centro de LondresCULTURAQué hacer el fin de semana largo en Ciudad de México: Actividades del 30 de abril al 3 de mayoCULTURAEl jazz mexicano alza la voz contra la apatíaNewsletter¿Te quedas fuera de la conversación? Mandamos a tu correo el mejor resumen informativo.Suscríbete GratisCARTONESCARTONESPatricio PatricioCARTONESEl otro plan B Osvaldo