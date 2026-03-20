Tate Modern de Londres prepara una exposición que refleja el efecto de Frida Kahlo como icono mundial

En una época liderada por la inteligencia artificial o lo efímero —incluso en el arte —, el Tate Modern de Londres, consideró que es momento para conectar con las piezas que genuinamente han generado emociones de generación en generación, como los autorretratos.
Más de siete décadas después de su muerte, la figura de Frida Kahlo sigue presente en canciones, películas, anécdotas, mitos y disciplinas artísticas. Ahora, una de las instituciones culturales de arte moderno y contemporáneo más influyentes del mundo, el Tate Modern, prepara una exposición que promete mostrar a la artista mexicana desde distintos ángulos que no se habían explorado a profundidad en otras exposiciones, como el íntimo, el político, el estético y el simbólico.
“Este trabajo es una exhibición sobre cómo llegamos a este momento como una de las artistas más famosas del mundo, y esta es una exhibición desde la historia del arte mapeando cómo llegó hasta aquí, pero también la primera parte es para ver su contexto, pues Frida no fue solamente como un “alien” que salió de la nada. Es importante ver que ella estaba formando parte de un momento en México, que estaba evaluando la mexicanidad”, cuenta Tobias Ostrander, curador de la exposición.
Frida: The Making of an Icon, estará disponible del 25 de junio de 2026 al 3 de enero de 2027, y exhibirá más de 30 obras emblemáticas, que muestran sus múltiples facetas, como la esposa dedicada, la intelectual, la artista moderna y la activista política, así como 130 piezas entre prendas, joyas, fotografías y artefactos personales, sumando más de 200 obras de sus colegas y de artistas de generaciones posteriores que se inspiraron en ella, catalogándola así como un referente.
Para crear el hilo conductor de esta exposición, fue necesario sumergirse en los lugares que habitó, recorrió e ilustró Frida. “La casa azul es central para ver cómo ella vivió aquí, pero también para ver algunos de los elementos similares que van a la exposición. Anahuacalli para ver el contexto de Diego; nuestra idea es ver el contexto cultural de su momento y de dónde salió; ver murales de Diego y de otros, entender que ella fue aparte de un momento histórico muy activo, incluso de la historia de México”, cuenta Ostrander.
Esta muestra también explorará el fandom internacional en torno a Kahlo, que con el paso del tiempo la ha convertido en una figura que trasciende el mundo del arte. Hoy su imagen aparece en murales urbanos, ilustraciones, publicaciones feministas y objetos culturales que circulan por todo el planeta.
“La exhibición que hicieron en la Galería de la Raza en San Francisco en 1978, un homenaje a Frida, fue el comienzo de la internacionalización de su imagen y de ahí, cómo otros artistas mexicanos la tomaron como un icono de libertad, mexicanidad, una imagen política, feminista”, explica Tobias.
“Dentro de esta comercialización de la imagen de Frida, a veces olvidamos que ella estaba haciendo sus autorretratos para venderlos. Ella sabía lo que hacía”Tobias Ostrander
Contarán con un menú personalizado creado en colaboración con Santiago Lastra, fundador del restaurante mexicano con estrella Michelin KOL.