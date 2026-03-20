Tate Modern de Londres prepara una exposición que refleja el efecto de Frida Kahlo como icono mundial

Promete profundizar en conceptos de la pintora mexicana nunca antes vistos; esto cuenta Tobias Ostrander, curador de la exposición

Monserrath Solís / Aderezo

Frida, y su efecto pop art

Menú especial de comida mexicana inspirada en Frida Kahlo

Esta oferta está disponible para reservas del 25 de junio al 31 de agosto de 2026. A partir del 1 de septiembre se podrán disfrutar de dos platos del menú de temporada.

Esta colaboración es personal, traduciendo la memoria, la identidad y la resiliencia en sabor a través de la herencia mexicana y reinventada con productos británicos