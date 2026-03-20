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Culturaviernes, 20 de marzo de 2026

Tate Modern de Londres prepara una exposición que refleja el efecto de Frida Kahlo como icono mundial

Promete profundizar en conceptos de la pintora mexicana nunca antes vistos; esto cuenta Tobias Ostrander, curador de la exposición

Monserrath Solís / Aderezo

Frida, y su efecto pop art

Menú especial de comida mexicana inspirada en Frida Kahlo

Esta oferta está disponible para reservas del 25 de junio al 31 de agosto de 2026. A partir del 1 de septiembre se podrán disfrutar de dos platos del menú de temporada.

Esta colaboración es personal, traduciendo la memoria, la identidad y la resiliencia en sabor a través de la herencia mexicana y reinventada con productos británicos

Editora en Aderezo OEM. Catadora empírica de elotes preparados y chais. Me gustan los objetos, ingredientes y lugares que cuentan historias. Fanática del vintage. 

Monse Solis
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