Teotihuacán reabrirá museo que estuvo cerrado por más de 20 años; INAH invierte en restauración rumbo al Mundial
Entre las zonas rehabilitadas de Teotihuacán se encuentran algunas que fueron utilizadas para juegos de pelota
Kevin Aragón
Entren las zonas arqueológicas y los museos que se van a restaurar se encuentra Templo Mayor, Chichen Itzá y Teotihuacán.
¿Qué trabajos de rehabilitación se han realizado en Teotihuacán de cara al Mundial?
La funcionaria explicó que en 12 de las 46 zonas arqueológicas se están
Soy reportero especializado en temas culturales con 7 años de experiencia. Estudié Letras en la FFyL de la UNAM.
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