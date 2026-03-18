Teotihuacán reabrirá museo que estuvo cerrado por más de 20 años; INAH invierte en restauración rumbo al Mundial

Entre las zonas rehabilitadas de Teotihuacán se encuentran algunas que fueron utilizadas para juegos de pelota

Kevin Aragón

Entren las zonas arqueológicas y los museos que se van a restaurar se encuentra Templo Mayor, Chichen Itzá y Teotihuacán.

¿Qué trabajos de rehabilitación se han realizado en Teotihuacán de cara al Mundial?