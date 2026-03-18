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Culturamiércoles, 18 de marzo de 2026

Teotihuacán reabrirá museo que estuvo cerrado por más de 20 años; INAH invierte en restauración rumbo al Mundial

Entre las zonas rehabilitadas de Teotihuacán se encuentran algunas que fueron utilizadas para juegos de pelota

Kevin Aragón

Entren las zonas arqueológicas y los museos que se van a restaurar se encuentra Templo Mayor, Chichen Itzá y Teotihuacán.

¿Qué trabajos de rehabilitación se han realizado en Teotihuacán de cara al Mundial?

La funcionaria explicó que en 12 de las 46 zonas arqueológicas se están rehabilitando estructuras que fueron utilizadas en la antigüedad para el juego de pelota.

Soy reportero especializado en temas culturales con 7 años de experiencia. Estudié Letras en la FFyL de la UNAM.

Kevin Aragon
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