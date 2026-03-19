“The Party Line”: un experimento que busca incentivar conversaciones reales entre extraños

Una startup realizó un experimento para lograr que ciudadanos de ideologías aparentemente contrarias dialoguen sin intermediarios y dejando de lado los prejuicios

El concepto surgió de parte de Matter Neuroscience como un “experimento social” para tender puentes entre personas de ideologías opuestas.

Lo mejor de cada uno

Ni los organizadores ni los voluntarios están obligados a debatir sobre política; de hecho, insisten en que el experimento no es sobre convencer o convencernos, sino sobre conectar personas.

Arlene Kasselman, copropietaria de la librería anfitriona, Seven and One Books, lo resumió así: “la idea es conectar humano a humano, y no importa qué opinemos… Al final compartimos humanidad”.

Otro participante comentó que las conversaciones resultaron “bastante cordiales” y que conversaron de temas cotidianos, como la panadería o los perros, sin ira ni conflicto.

En resumen, la propuesta es fomentar una “telecomunicación humana” que reduzca la polarización. Como se explica en un rótulo del teléfono, las charlas positivas reducen el cortisol y elevan la dopamina, lo que hace a la gente menos estresada y más feliz.