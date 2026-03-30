La exposición del Centro Cultural Universitario Tlatelolco hace un recuento de los momentos en que Mundiales de Futbol u Olimpiadas sirvieron para ocultar crisis sociales

Belén Eligio / El Sol de México

Éste es el tema central de la exposición “Sportswashing: Las celebraciones deportivas como campaña de blanqueamiento político”, que se presenta en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco (CCUT) a partir de esta semana y hasta el 2 de agosto.

La atleta Alicia Vargas, integrante de dicho equipo, estuvo presente en el recorrido, y explicó en entrevista que pese al compromiso social que un deportista pueda tener, resulta difícil que levante la voz durante los eventos internacionales, debido a las posibles represalias que pueda sufrir.

“Es muy difícil que se pueda imponer o decir que no está de acuerdo, porque todo se mueve a raíz del mismo sistema del deporte que no es tan apoyado como en otros países. No tan fácilmente se alza la voz, prefieren callar o desaparecer”, dijo a El Sol de México.

Alicia subrayó que incluso han habido casos donde personas que en su momento se pronunciaron en contra del sistema corrupto, terminaron siendo parte de él.

“Cuando son atletas y no tienen el apoyo para ir a una Olimpiada o a un viaje, hablan (en contra) de los directivos, pero cuando llegan ellos (a puestos importantes) tienen un cambio grande. Esperemos que Romel Pacheco (actual titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte) no pase por lo mismo”.

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