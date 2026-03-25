Se conoce que el mosquetero francés murió en batalla durante la guerra Franco-Holandesa en el siglo XVII, en la zona de Maastricht, en Países Bajos

Jorge Morales

Los restos óseos, cuyo ADN se está comparando con el de una decendiente del conde, fueron hallados por un hundimiento que se registró en la iglesia, donde antiguamente se encontraba el altar.

Además de los restos, en la tumba se halló una moneda que data de 1660, así como parte ⁠de una bala de plomo en el lugar. Esto refuerza la hipótesis de que se trata de la sepultura del famoso mosquetero.

Charles de Batz-Castelmore d’Artagnan murió debido a una herida de bala durante la guerra Franco-Holandesa por el bando francés al mando del Rey Luis XIV (Louis-Auguste de France), disputada en el siglo XVII (1672-1678).

¿Quién fue Charles de Batz-Castelmore d’Artagnan?

Pese a que provenía de la nobleza, era de un rango bajo del pequeño poblado de Lupiac, por lo que adoptó d’Artagnan, su apellido materno y con más prestigio, para ingresar como cadete en la Guardia Francesa, en París.

Cerca de 1630 tenía alrededor de 20 años y fue admitido en el cuerpo de mosqueteros, que recién había sido creado por el Rey Luis XIII, en 1622 y constaba de al menos 120 miembros.

Con el paso del tiempo, logró hacerse de la posición de Mariscal de Campo, el rango más alto dentro del ejército, incluso con la capacidad de hacer de juez con sus propios soldados.

Charles de Batz-Castelmore d’Artagnan, ¿inspiró la historia de d’Artagnan y los tres mosqueteros?