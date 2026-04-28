Un Pingüino en Mi Ascensor: La Rebeldía de los cincuentones

José Luis Moro y Mario Gil no dan cien conciertos al año ni buscan el “sold out” masivo, pero saben que la libertad creativa absoluta sólo se consigue cuando no necesitas el cheque de la disquera para comer

Alejandro Castro / El Sol de México

Antes de conversar con los miembros del conjunto español Un Pingüino en mi Ascensor, me pongo a pensar en que conozco a varios hombres a los que les gusta este grupo, pero prácticamente ninguna mujer.

Les pregunto en tono de broma si esto los convierte en un grupo machista y rápidamente confirman, con el mismo sentido de humor que los caracteriza:

“Totalmente. Somos un grupo de culto y misógino”.

Sí, por eso es que Un Pingüino… le gusta más a los hombres.

Y es que el sentido del humor en las letras es un elemento importantísimo de su propuesta, sino es que el más importante.

Sus letras exploran desde la discriminación por un apellido común hasta obsesiones cotidianas como una canción imposible de olvidar

“Completamente de acuerdo. Por eso el año pasado hicimos el libro de recopilación de nuestras letras, que son algo de lo que estamos orgullosos y a lo que le damos importancia”.

¿Los niños y los borrachos siempre dicen la verdad?

Hablando de los sectores demográficos con los que Un Pingüino conecta mejor, José Luis Moro añade:

“Una vez tocamos en una boda en Palma de Mallorca y de pronto se nos acercó un tipo gay que al parecer era muy fan, pero que me dijo ‘Me encantan tus canciones, porque son supermariconas’. Eso me hizo muchísima gracia”.

Y agrega:

Y Un Pingüino es de los segundos, por eso molan tanto’”..

“Ah, y nuestras canciones también le gustan mucho a los niños, nos han dicho muchas veces que les divierten canciones como ‘El sangriento final de Bobby Johnson’”.

Un título acorde con los tiempos

El dueto está de vuelta con buenas noticias, entre ellas la de su adhesión al sello discográfico Subterfuge Records, con el que esta semana editan el disco recopilatorio Mi único deseo es matar.

Les pregunto si están conscientes de que en general los fans siempre prefieren quedarse con la versión original que conocieron de una canción, más que con las versiones posteriores.

Hoy el grupo se jacta de hacer lo que les apetece, cuando les apetece.

Y entonces meten aún más el dedo en la llaga:

Al no depender de la música, el proyecto goza de una libertad creativa notable, y tras más de veinte años sin contrato, la firma con Subterfuge los tiene entusiasmados

“Una cosa que le pasa a las bandas profesionales es que es imposible dar cien conciertos al año y hacerlos todos con el ánimo hasta arriba y con todas las ganas. En cambio nosotros damos 25 y la pasamos mucho mejor”.

“Un día nos preguntaron si era verdad que en el primer disco hacía coros la novia del productor. Y nosotros dijimos que quizá no, pero que igual y sí porque ya no recordamos todo lo que pasó en los ochentas.

“Y además hay mucha leyenda urbana. Por ejemplo, hay gente que me dice: ‘Yo te vi cuando tocabas en el metro’ y de eso sí estoy seguro que no pasó, porque nunca toqué en el metro”, añade José Luis.

Antes de concluir, los miembros del grupo aseguran que siguen intentando regresar a México algún día y prometen otro disco, ya con canciones inéditas, para octubre o noviembre de este año.

@djconchaytoro