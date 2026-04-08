Una expresión simbólica: en Japón usan a la Luna para declarar su amor con una tradicional frase

Los japoneses han relacionado por décadas el amor con la Luna, como una forma de expresar sus sentimientos de manera reservada

Samantha Laurent

Existen una y mil formas de hacerle saber a esa persona especial lo que sentimos, y claro que todas son bellas, pero hay algunas todavía un tanto más únicas como la tradicional frase que usan en Japón: “Tsuki ga kirei desune”.

¿Qué significa y cómo surge la frase “tsuki ga kirei desune”?

En Japón, el amor no suele expresarse en voz alta y no porque no se sienta o esté prohibido, sino porque es considerado un sentimiento demasiado profundo como para expresarlo con palabras, a menos que sean las correctas.

Los japoneses, además de recurrir al clásico “me gustas o “te amo” en su idioma, hacen uso de una frase que se volvió tradición desde hace más de un siglo: “Tsuki ga kirei desune”.

Una vez estando con los jóvenes, dijo que como los japoneses no suelen decirlo seguido, sería mejor traducirlo como “la luna está hermosa”. Además, con ello mantendría la sensibilidad tradicional japonesa.

¿Por qué los japoneses son reservados con sus sentimientos?

Desde tiempos remotos, los japoneses han relacionado el amor con la Luna debido a la belleza de la misma y el valor que le dan a este sentimiento, el cual, en ese país, no suele ser expresado de manera tan abierta como en otras partes del mundo.