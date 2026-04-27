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Culturalunes, 27 de abril de 2026

Vladimir Palomec, el artista oaxaqueño que lleva el realismo mágico a tres continentes

El joven pintor inaugurará en Marruecos una exposición y se prepara para una residencia en Japón en donde compartirá más del arte mexicano

Froylan Escobar Lara / El Sol de México

Su primera estancia será en Marruecos, en el Riad Palacio Ál-Andalus, con una exposición que inaugurará el próximo 1 de mayo y que tendrá una vigencia de un mes.

“El personaje del chimpancé es una muestra de mi carácter, de mi apariencia dentro del arte, un poco más salvaje, por eso me gusta retratar este tipo de animales”, afirmó Palomec en entrevista.

Durante su estancia en el continente africano, Palomec comentará con los asistentes sus motivaciones, la forma en cómo la cultura mexicana ha crecido y la razón por la que tantos oaxaqueños han triunfado en el extranjero.

“Yo pinto para el alma y siento que muchas personas se identifican con mi trabajo, eso es lo bonito de mi obra”, dijo.

Expande su horizonte

Su siguiente destino será Barcelona, España, a mediados de mayo, donde formará parte de un taller de grabado sobre metal.

Una retrospectiva y su debut como DJ

Para el mes de diciembre, Palomec presentará en la capital de Oaxaca la exposición “El origen” y, además lanzará su nuevo proyecto musical como DJ.

“El día de la exposición tocaré el EP, es un disco vinil que trae tracks que plasman mi proceso creativo a la hora de crear las obras que se expondrán.

“Esta exposición será una retrospectiva de mi trabajo, cómo evolucionó y cómo surgió mi instinto para pintar y las emociones que siento al crear arte”, concluyó.

Escribo sobre temas de entretenimiento y cultura. Experiencia en coberturas nacionales e internacionales de diferentes áreas como cine, televisión, teatro, música, streaming y más.

Froylan Escobar Lara - YESICA CADENA
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