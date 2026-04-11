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Culturasábado, 11 de abril de 2026

Vuelve a mirar la obra de David Alfaro Siqueiros en los recintos que él creó

Bajo la dirección de Paola Santoscoy,la Sala de Arte Púbico Siqueiros y La Tallera refuerzan sus funciones de resguardo, investigación y exhibición con un nuevo programa curatorial

Luis Valdovinos / El Sol de México

En entrevista con El Sol de México, la directora de ambos recintos explicó que conservan el carácter de espacios abiertos al público desde su origen, al haber sido casa y taller del pintor y muralista.

“Pero también ahora de resguardo del estudio y legado de Siqueiros, que comprende un acervo de obras de más de 300 obras y por otro lado un fondo documental que tiene varios archivos, fotográfico, hemerográfico, de objetos, de documentos”, dijo.

Las inauguraciones del arranque del programa serán en mayo: primero en la Sala de Arte Público Siqueiros el 16 de mayo, y posteriormente en La Tallera el 30 de mayo.

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Luis Valdovinos
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