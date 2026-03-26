Accionistas de Volaris aprueban fusión con Viva Aerobus

La nueva aerolínea concentrará cerca del 70 por ciento de participación de mercado; el acuerdo se realizó bajo una estructura de sociedad controladora

Juan Luis Ramos / El Sol de México

Según las empresas, la fusión busca aumentar los viajes aéreos a precios bajos y la conectividad en el país y en el extranjero.

La fusión aprobada por las accionistas representa una aerolínea que concentra cerca de 70 por ciento de participación de mercado, de acuerdo con datos de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC).