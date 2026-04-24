Actividad económica crece 0.1% en febrero
El desempeño de febrero confirma un arranque de año con bajo dinamismo económico, según analistas de Banamex
Miguel Ángel Ensástigue / El Sol de México
En contraste, las actividades del campo o primarias cayeron 0.3 por ciento, mientras que las tareas ligadas al sector, comercios y servicios descendieron 0.1 por ciento frente al mes previo.
Con este desempeño, analistas financieros de Banamex estimaron que la economía mexicana habría registrado una contracción de 0.6 por ciento trimestral en el primer trimestre de 2026.
Músico, mago, fotógrafo y periodista financiero. En El Sol de México me especializo en temas de finanzas públicas, pensiones, banca, transparencia y asuntos fiscales.