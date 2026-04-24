El desempeño de febrero confirma un arranque de año con bajo dinamismo económico, según analistas de Banamex

Miguel Ángel Ensástigue / El Sol de México

En contraste, las actividades del campo o primarias cayeron 0.3 por ciento, mientras que las tareas ligadas al sector, comercios y servicios descendieron 0.1 por ciento frente al mes previo.

Con este desempeño, analistas financieros de Banamex estimaron que la economía mexicana habría registrado una contracción de 0.6 por ciento trimestral en el primer trimestre de 2026.