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Finanzasviernes, 10 de abril de 2026

Actividad industrial cae 1.3% anual en febrero

El retroceso de las manufacturas y la baja en la generación de energía presionaron el desempeño industrial en febrero

Miguel Ángel Ensástigue / El Sol de México

En contraste, la minería logró un crecimiento anual de 0.9 por ciento, mientras que la construcción avanzó 1.2 por ciento, dos sectores que evitaron una caída más pronunciada de la producción industrial en el periodo.

Bajo este escenario, recordaron que el desempeño de la actividad industrial también estaría ligado a la debilidad de la demanda externa y la moderación de la inversión.

Músico, mago, fotógrafo y periodista financiero. En El Sol de México me especializo en temas de finanzas públicas, pensiones, banca, transparencia y asuntos fiscales.

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