elsoldemexico
ÚLTIMA HORA: Jucopo acuerda nombrar a dos mujeres y un hombre en Consejerías del INE
Finanzasmartes, 21 de abril de 2026

Aeroméxico reporta alza de 13% en combustible por conflicto en Medio Oriente

Los ingresos de la aerolínea del caballero águila en el primer trimestre del año crecieron 13.3% a tasa anual, para ubicarse en mil 314 millones de dólares

Juan Luis Ramos / El Sol de México

No obstante, los ingresos de la aerolínea del caballero águila en el primer trimestre del año crecieron 13.3 por ciento a tasa anual, para ubicarse en mil 314 millones de dólares.

Pero los mayores gastos llevaron a la aerolínea a registrar una baja mínima, de 0.1 por ciento, en sus utilidades.

Lector, melómano y viajero. Soy reportero de Finanzas y Negocios en El Sol de México, con una trayectoria de 17 años en medios.

Juan Luis Ramos
Últimas notas:

NOTAS RELACIONADAS

Más Noticias

LO+VISTO

COLUMNAS

image
Samuel García

El observador / Contracción a la vista ¿y el plan?

RV - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Rogelio Varela

Corporativo / Autofin–Kapital, bajo la lupa

Sara Lovera - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Sara Lovera

Palabra de Antígona / Justicia para Edith Guadalupe

tag - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Martha Tagle

Mujeres: ¿son realmente prioridad?

LO+RECIENTE

horoscopelarge

CARTONES