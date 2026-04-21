Aeroméxico reporta alza de 13% en combustible por conflicto en Medio Oriente
Los ingresos de la aerolínea del caballero águila en el primer trimestre del año crecieron 13.3% a tasa anual, para ubicarse en mil 314 millones de dólares
Juan Luis Ramos / El Sol de México
No obstante, los ingresos de la aerolínea del caballero águila en el primer trimestre del año crecieron 13.3 por ciento a tasa anual, para ubicarse en mil 314 millones de dólares.
Pero los mayores gastos llevaron a la aerolínea a registrar una baja mínima, de 0.1 por ciento, en sus utilidades.
Lector, melómano y viajero. Soy reportero de Finanzas y Negocios en El Sol de México, con una trayectoria de 17 años en medios.