Aeroméxico reporta alza de 13% en combustible por conflicto en Medio Oriente

Los ingresos de la aerolínea del caballero águila en el primer trimestre del año crecieron 13.3% a tasa anual, para ubicarse en mil 314 millones de dólares

Juan Luis Ramos / El Sol de México

No obstante, los ingresos de la aerolínea del caballero águila en el primer trimestre del año crecieron 13.3 por ciento a tasa anual, para ubicarse en mil 314 millones de dólares.

Pero los mayores gastos llevaron a la aerolínea a registrar una baja mínima, de 0.1 por ciento, en sus utilidades.