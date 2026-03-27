AICM habilita nuevo estacionamiento para su Terminal 2
El nuevo estacionamiento en la Terminal 2 buscareducir la saturación vial y facilitar el acceso durante las obras de remodelación por la Copa Mundial de Futbol 2026
Rubén Romero / El Sol de México
Desde este punto, los usuarios pueden acceder caminando a la terminal a través de rutas señalizadas, iluminadas y con vigilancia permanente.
Con esta incorporación, los pasajeros cuentan ahora con tres alternativas para estacionarse:
Las autoridades aeroportuarias recomendaron a los usuarios llegar con anticipación, utilizar estos estacionamientos alternos o considerar transporte público para evitar contratiempos.
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