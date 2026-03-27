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Finanzasviernes, 27 de marzo de 2026

AICM habilita nuevo estacionamiento para su Terminal 2

El nuevo estacionamiento en la Terminal 2 buscareducir la saturación vial y facilitar el acceso durante las obras de remodelación por la Copa Mundial de Futbol 2026

Rubén Romero / El Sol de México

Desde este punto, los usuarios pueden acceder caminando a la terminal a través de rutas señalizadas, iluminadas y con vigilancia permanente.

Con esta incorporación, los pasajeros cuentan ahora con tres alternativas para estacionarse:

Las autoridades aeroportuarias recomendaron a los usuarios llegar con anticipación, utilizar estos estacionamientos alternos o considerar transporte público para evitar contratiempos.

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Ruben Romero
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