El almirante Juan José Padilla, director de la terminal aérea, dijo que se construirá un nuevo punto de abordaje en las inmediaciones del metro Pantitlán

Juan Luis Ramos / El Sol de México

¿Una vez que se inaugure el Mundial y durante las semanas que dure el torneo, los usuarios no van a poder tomar Uber u otro transporte de aplicaciones?

“Es correcto”, respondió el director de la terminal área en entrevista con El Sol de México.

Detalló que estos vehículos podrán ingresar únicamente para dejar pasajeros, pero no para recogerlos, en apego a los contratos vigentes con los concesionarios de taxis autorizados.

Para compensar esta limitación, dijo, el AICM habilitará y ampliará zonas externas donde los usuarios podrán solicitar estos servicios.

Entre ellas, se encuentra un nuevo punto cercano a la estación del metro Pantitlán, además de las áreas ya existentes en las inmediaciones de ambas terminales. Estas zonas contarán con señalización, iluminación, vigilancia y personal de apoyo.

Actualmente, la remodelación del AICM presenta un avance de entre 60 y 63 por ciento en su primera fase, la cual deberá estar concluida en su totalidad el próximo 15 de mayo, unas semanas antes del arranque del torneo.

Esta etapa incluye las obras visibles para los pasajeros, como la instalación de bandas de equipaje, sistemas automatizados y mejoras en infraestructura operativa.

“Estamos hablando que nos queda dos meses. Tendremos que llegar forzosamente al 15 de mayo con el cien por ciento de las obras concluidas”, afirmó Padilla.

Precisó que esta fase contempla la instalación de 30 bandas de equipaje, 40 e-gates, 61 equipos de validación de documentos y la terminación de dos calles de rodaje de alta velocidad.

“Son imprevistos que desafortunadamente sólo se ven cuando se destapa ya todo el sistema (...) De repente abrimos y están colapsados”, comentó sobre los drenajes, lo que ha obligado a replantear tiempos y trabajos.

A pesar de ello, insistió en que la prioridad es concluir la fase uno en tiempo y forma, aun cuando algunas áreas deban cerrarse temporalmente para evitar riesgos o incomodidades para los pasajeros.

La segunda fase del proyecto, que incluye obras como estacionamientos, drenaje y mantenimiento de cárcamos, quedará concluida hacia finales de 2026 o principios de 2027.

De acuerdo con Padilla, estos trabajos tendrán un impacto mínimo en la experiencia del usuario, aunque reconoció que durante el verano aún serán visibles algunas obras, especialmente en la Terminal 2.

“Estamos trabajando para que sea el 30 de abril, pero bueno, nos vamos a dar 15 días más por los imprevistos que, desafortunadamente, nos están pegando mucho en los plazos, pero sí, al 15 de mayo sí o sí terminamos”, aseveró.