El encarecimiento de la tortilla obligaría a las familias a recortar otros gastos, lo que frenaría el consumo y la actividad económica, adviertieron especialistas del banco

Miguel Ángel Ensástigue / El Sol de México

“La tortilla es la base de nuestra alimentación. Un impacto en la tortilla sí me parece que sería desastroso”, dijo el directivo en conferencia de prensa.

Según Ostolaza, el posible encarecimiento de la tortilla no sólo impactaría el bolsillo de los hogares, sino que también podría frenar la actividad económica al debilitar el consumo interno.

“El ingreso no va a aumentar. Entonces vas a dejar de consumir para adquirir algo que necesitas para vivir. Si frenas el consumo, se frena la producción y la demanda”, explicó.

Este lunes, el Consejo Nacional de la Tortilla (CNT) dio a conocer que el precio de este insumo podría subir entre dos y cuatro pesos por kilo en los próximos días, después de varios años sin ajustes al alza.

“Siempre hay un vínculo entre la economía real y la economía en términos de precios. La tortilla sí te cambia todo. No es como otros productos donde puedes ajustar más fácil tu consumo”, agregó el experto.

Banamex ve mayores presiones inflacionarias en segunda mitad del año

“Es temprano para cantar victoria en términos de que el efecto será cero. Yo creo que sí puede tener cierto efecto, se materializaría gradualmente en la segunda mitad del año”, añadió el especialista.

El especialista destacó que, a nivel agregado, el país muestra condiciones positivas que contrastan con episodios económicos del pasado, particularmente en materia de inflación y deuda pública.

“Si vemos a nivel agregado la economía, hay buenos fundamentos de estabilidad financiera. Incluso con el tema de la inflación, no se ha conseguido la meta, pero es moderada. Si la comparamos con décadas antes, es mucho menor”, explicó.

Recordó que previo a la adopción de objetivos de inflación por parte del Banco de México (Banxico), el país enfrentaba niveles cercanos a 15 por ciento, lo que resalta el avance en la conducción de la política monetaria en los últimos años.

En cuanto a las finanzas públicas, Arias señaló que, si bien existe preocupación por la trayectoria de la deuda, su nivel actual aún no coloca a México entre los países más endeudados de la región.