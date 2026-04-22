Anuncian modernización en consultorios y farmacias de Pemex para mejorar atención a derechohabientes
La empresa paraestatal destinará mil 612 millones de pesos en 2026 para mantenimiento y modernización de 60 unidades médicas, mejorando equipos y atención a trabajadores y derechohabientes
Victor Hugo Solano
Entre mayo y diciembre, se planea ejercer 219 millones de pesos para la rehabilitación de 34 elevadores y la sustitución de ocho equipos, mejorando la movilidad interna y agilizando la atención médica.
Adicionalmente, Pemex usará 161 millones de pesos en materiales para mantenimiento mayor, que abarcan acciones de adecuación, pintura, impermeabilización e instalaciones eléctricas, con el fin de optimizar los espacios médicos.
Según indicó el organismo, esta iniciativa pretende asegurar la operatividad continua de hospitales y clínicas bajo la administración de la petrolera.