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Finanzasmiércoles, 22 de abril de 2026

Anuncian modernización en consultorios y farmacias de Pemex para mejorar atención a derechohabientes

La empresa paraestatal destinará mil 612 millones de pesos en 2026 para mantenimiento y modernización de 60 unidades médicas, mejorando equipos y atención a trabajadores y derechohabientes

Victor Hugo Solano

Entre mayo y diciembre, se planea ejercer 219 millones de pesos para la rehabilitación de 34 elevadores y la sustitución de ocho equipos, mejorando la movilidad interna y agilizando la atención médica.

Adicionalmente, Pemex usará 161 millones de pesos en materiales para mantenimiento mayor, que abarcan acciones de adecuación, pintura, impermeabilización e instalaciones eléctricas, con el fin de optimizar los espacios médicos.

Según indicó el organismo, esta iniciativa pretende asegurar la operatividad continua de hospitales y clínicas bajo la administración de la petrolera.

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