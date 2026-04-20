Apple nombra a John Ternus como nuevo CEO; Cook pasará a ser presidente ejecutivo

Ternus fungía como vicepresidente del departamento de ingeniería en hardwares de la compañía

EFE y Reuters

El empresario subrayó que Ternus tiene “la mente de un ingeniero, el alma de un innovador y el corazón para liderar con honor”, y lo calificó como un “visionario” cuyas contribuciones a Apple “ya son demasiado numerosas para contarlas”.

¿Quién es John Ternus? el nuevo CEO de Apple

Ternus, de 51 años, se unió al equipo de diseño de productos de Apple en 2001 y pasó a ocupar el cargo de vicepresidente de Ingeniería de Hardware en 2013.

En 2021, fue nombrado vicepresidente sénior de este departamento. Según la empresa, el próximo CEO de Apple desempeñó un papel “fundamental” en la introducción de productos como el iPad y los AirPods, así como en múltiples generaciones de productos de iPhone, Mac y Apple Watch.

En concreto, el trabajo de Ternus en Mac ha contribuido a que esta categoría “sea más potente y popular a nivel mundial que en cualquier otro momento de sus 40 años de historia”.

Durante su cargo como vicepresidente sénior de Ingeniería de Hardware, la compañía presentó el portátil MacBook Neo, así como los iPhone 17 Pro y Pro Max, el iPhone Air y el iPhone 17.

Además, el estadounidense ha liderado gran parte de los esfuerzos de la empresa en áreas como la fiabilidad y la durabilidad y ha contribuido a impulsar la innovación en el diseño de materiales y hardware, reduciendo la huella de carbono de sus productos, señaló Apple.

Antes de trabajar en la empresa de Cupertino, Ternus, licenciado en Ingeniería Mecánica por la Universidad de Pensilvania, se desempeñó como ingeniero mecánico en Virtual Research Systems.

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Bajo su liderazgo, la compañía ha pasado de tener una capitalización de unos 350 mil millones de dólares a una de cuatro billones, siendo ahora la tercera mayor cotizada del mundo.