Aranceles al acero y aluminio: el tema pendiente en reunión por revisión del T-MEC

Con un ambiente cordial, el secretario de Economía y su homólogo en EU, Jamieson Greer, trataron “conflictos bilaterales”

Juan Luis Ramos y Rubén Romero / El Sol de México

Durante la reunión, tanto Ebrard como Greer mantuvieron una imagen coordinada, incluso en lo simbólico: vistieron corbatas rojas y se desplazaron juntos en algunos trayectos como del Club de Banqueros a Palacio Nacional, donde se reunieron con la presidenta Claudia Sheinbaum.

En el encuentro participaron directivos de empresas como General Motors, Nissan, BMW , Mazda, Stellantis y Mercedes-Benz, así como líderes de compañías acereras como Ternium, ArcelorMittal y Deacero.

Tras estos encuentros, la comitiva se trasladó a Palacio Nacional. Y si bien la distancia es corta de menos de 15 minutos caminando, el trayecto se realizó en camionetas blindadas, acompañadas por elementos de la Guardia Nacional.

A su llegada, el funcionario estadounidense se limitó a dar un breve mensaje cordial.

En Palacio Nacional, Greer sostuvo un encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum, en el que se revisaron los principales temas de la agenda bilateral.

Previamente, la mandataria había señalado la importancia de atender los sectores más presionados por las tarifas comerciales.

Aranceles, el principal obstáculo en la relación comercial con EU: CCE

Al finalizar el día, el titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard, aseguró que el proceso avanza en buenos términos, aunque reconoció que aún no se entra a la etapa decisiva.

Fijan para el 25 de mayo el inicio de la negociación formal del T-MEC

Marcelo Ebrard explicó que el diálogo permitió a las industrias expresar directamente sus preocupaciones, particularmente en torno a las medidas arancelarias. Además, destacó el tono del encuentro con la presidenta y el equipo estadounidense como positivo.

No obstante, dejó claro que la negociación aún no entra a su fase decisiva y que los acuerdos tomarán tiempo.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más important e

A su salida, Greer evitó hacer declaraciones a la prensa, mientras el operativo de seguridad mantuvo a los medios a distancia.