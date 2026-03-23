Así logró Leonid Radvinsky con OnlyFans revolucionar la industria del contenido para adultos

El empresario ucraniano-estadounidense, quien llevó al éxito a esta plataforma, murió a los 43 años tras perder la batalla contra el cáncer

Samantha Laurent

Leonid fue conocido no solo por el alcance que tuvo su plataforma, sino también por haber sido reservado gran parte de su vida, algo que se pudo ver en las pocas entrevistas que brindó a los medios.

De las cámaras web hasta OnlyFans

Él administraba 11 páginas web en las que aparentemente se ofrecían contraseñas piratas poder tener acceso a páginas de pornografía infantil, juegos de azar, entre otras actividades delictivas.

Una investigación de Forbes revela que una de ellas era Password Universe que, en el año 2000 publicó un enlace que dirigía a los usuarios a un sitio que ofrecía a los pedófilos más de 10 mil contraseñas ilegales para preadolescentes.

Mientras que en 1999, también se logró identificar otro espacio digital llamado Working Passes que había insertado un enlace con el que las personas podían tener acceso a abusos de menores de edad.

El negocio alcanzó su éxito con la pandemia Covid-19

2018 fue el año en el que Leonid daría un salto más grande, de hecho el más grande de su vida a nivel empresarial y económico, cuando compró el 75 por ciento de la ya existente plataforma OnlyFans.

Su dueño original, Tim Stokely, quien dos años antes había iniciado la empresa con una inversión de 12 mil 500 dólares, le vendió su proyecto a Radvinsky, quien se dice, llegó a pagar millones de dólares por ella.

Si bien los ingresos de la plataforma no eran malos, la realidad es que con la llegada de la pandemia por Covid-19 su éxito incrementó exponencialmente, así como sus ganancias.

Según cifras de Forbes, tan solo en 2020 registró un ingreso de 400 millones de dólares, es decir, 540 por ciento más de lo que había recaudado un año antes.

Estados Unidos es uno de los países que genera más ingresos a la empresa que tiene sede en Londres, sumando unos 863 millones de dólares tan solo en 2023, mientras que Europa y el resto del mundo generaron 443.2 millones.