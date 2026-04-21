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Finanzasmartes, 21 de abril de 2026

Asturias busca atraer inversiones de México y ser una puerta de entrada a la UE

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, se reunió con integrantes de la Canacintra para atraer más inversión mexicana en el mercado europeo

EFE

"Depende del día de cómo se levanta el presidente Trump, te puedes encontrar con un arancel del 35 por ciento o un arancel del 10 por ciento. Eso no es serio en relaciones y vínculos comerciales", agregó.

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