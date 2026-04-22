AT&T desconecta a medio millón de clientes prepago en México por registro de la CRT

El gigante de las telecomunicaciones reportó un alza anual de 20.8% en sus ingresos en México, para sumar mil 173 millones de dólares en el primer trimestre

Juan Luis Ramos / El Sol de México

Por el contrario, en el segmento de pospago o de plan, la empresa sumó más de un millón de líneas en el país, esto en el periodo de referencia.

"En el segmento de pospago, logramos un crecimiento destacado, respaldado por una propuesta de valor atractiva y relevante para nuestros clientes”, comentó Mónica Aspe, directora general de AT&T México.

El gigante de las telecomunicaciones reportó un alza anual de 20.8 por ciento en sus ingresos a nivel nacional, para sumar mil 173 millones de dólares en el primer trimestre.

No obstante, sus utilidades en el país se desplomaron en más de la mitad, al pasar de 43 millones de dólares en el primer trimestre de 2025 a 20 millones en el mismo periodo de este año.

Aspe destacó que la compañía mantiene un enfoque riguroso en la rentabilidad, al mismo tiempo que realiza "inversiones estratégicas para responder a la demanda y seguir elevando la experiencia del cliente".

En su negocio global, AT&T reportó ingresos por 31 mil 500 millones de dólares en el primer trimestre del año, lo que representó un alza de 2.9 por ciento respecto al mismo periodo de 2025.

No obstante, las utilidades de la compañía disminuyeron en 500 millones de dólares en su comparación anual, para cerrar el pasado periodo enero-marzo con ganancias por cuatro mil 200 millones de dólares.

La baja en las utilidades de la compañía se da luego de la venta de DirecTV, la cual se concretó el año pasado, según indica su reporte enviado a la bolsa de valores este miércoles.