Para la calificadora, el sistema financiero reforzó sus mecanismos contra el lavado de dinero y se alineó más con prácticas internacionales

Miguel Ángel Ensástigue / El Sol de México

En entrevista con El Sol de México explicó que, más allá de este episodio, el sistema bancario no muestra un deterioro institucional generalizado y por el contrario, ha reforzado sus mecanismos para prevenir este tipo de riesgos.

Consideró que la respuesta del sector ha estado marcada por una mayor coordinación interna, así como por el compromiso de fortalecer protocolos de prevención de lavado de dinero y alinearse con mejores prácticas internacionales.

“Si consideramos calidad de activos, solvencia, rentabilidad, parece que la banca en su conjunto muestra indicadores financieros sólidos”, dijo.

Tras las acusaciones, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) intervino a las instituciones con el objetivo de garantizar la continuidad de sus operaciones.

En paralelo, enfrentaron una pérdida de clientes y salida de recursos que derivó en su progresiva dilución dentro del sistema financiero mexicano.

En el caso de Vector, se acordó con Finamex Casa de Bolsa la transferencia de cuentas y activos.

Según el especialista de HR Ratings, en el frente reputacional y operativo, las acusaciones de lavado dejaron una reacción sectorial enfocada en reforzar controles y elevar la coordinación entre instituciones y autoridades.

A decir de Soto, hoy existe un compromiso al interior de la banca para crear protocolos más eficientes de prevención de lavado de dinero, además de impulsar una comunicación más estrecha entre instituciones para atacar este riesgo de forma integral.

Desde su perspectiva, el hecho de que el sector haya optado por responder de manera conjunta a este tipo de riesgos refleja la intención de contenerlos y mitigar la posibilidad de que vuelvan a presentarse.

Refuerza controles tras sanciones

“Creo que la banca hoy está más sólida con las medidas que hemos tomado y trabajando para que podamos controlar todos estos temas. Obviamente, estamos abocados a prevenir todos los temas de lavado de dinero”, afirmó.