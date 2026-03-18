Aun con la llegada de nuevos participantes al sistema financiero, la misión de la banca es resguardar el dinero de los mexicano, dice Romano

Miguel Ángel Ensástigue / El Sol de México

“La misión más importante de la banca es mantener la seguridad del ahorro de los mexicanos y seguir a la vanguardia en temas tecnológicos”, aseveró en entrevista con El Sol de México previo a la 89 Convención Bancaria.

“Por supuesto que estamos listos para acompañar ese plan con crédito y poder lograr que estos proyectos se lleven a cabo”, mencionó.

En este escenario, el sector bancario también destaca el diálogo que ha mantenido con la nueva administración federal encabezada por Claudia Sheinbaum.

“Estamos todos buscando lo mismo: lograr el mayor bienestar de los mexicanos en el mediano y largo plazo”, dijo.

Esa coincidencia, agregó, ha permitido trabajar de manera conjunta en temas como el fortalecimiento del sistema de pagos, la mejora de la regulación financiera y el reforzamiento de los mecanismos de ciberseguridad.

“No se trata de que a un banco le vaya bien o que a otro le vaya mal. Se trata de que a México le vaya bien”, afirmó Romano.

Una banca más digital y competitiva

Dentro de este universo, la cartera total de crédito se ubicó en ocho billones 151 mil millones de pesos, impulsada principalmente por el financiamiento a empresas, consumo y vivienda.

Del total, el crédito comercial sumó 4.7 billones de pesos, mientras que el financiamiento al consumo ascendió a 1.9 billones y el de vivienda a 1.5 billones de pesos

Además, recordó que las instituciones tradicionales también están transformándose para responder a los cambios tecnológicos.

Para el ejecutivo, los primeros meses de 2026 fueron positivos y se espera que la economía mexicana siga esta tendencia hacia delante, con crecimientos de hasta 1.6 por ciento.