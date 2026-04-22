Los usuarios de esta institución acudieron a la Condusef por alerta de fraude y robo de identidad

Miguel Ángel Ensástigue / El Sol de México

“Fui al cajero a retirar y vi que ya no tenía el dinero completo. Pensé que era un error, pero al revisar me aparecían retiros que yo no hice. Nadie me avisó, no me llegó ningún mensaje”, relató a este diario.

En un caso similar, José Laguna, pensionado en Iztapalapa, Ciudad de México, denunció que recibió llamadas sospechosas días antes de que se registraran cargos indebidos en su cuenta.

“Me marcaron diciendo que eran del banco, que había un problema con mi tarjeta. Nunca di datos, pero después empezaron a aparecer movimientos que yo no hice”, explicó.

El afectado indicó que acudió a una sucursal para reportar el posible fraude, donde le informaron que su caso sería turnado a revisión. “Lo que uno quiere es que el dinero esté seguro, porque es el apoyo con el que contamos mes a mes”, dijo.

Desde su perspectiva, hoy el principal reto para las instituciones financieras ya no es solo verificar la identidad de un usuario, sino confirmar que se trata de una persona real.

El aumento de reclamos está vinculado al uso de tecnologías más avanzadas que permiten nuevas formas de fraude, cada vez más sofisticadas

“En un mundo donde identificarnos cada vez es más complicado, los riesgos con las nuevas herramientas y tecnologías están muy presentes”, comentó en entrevista con El Sol de México.

El directivo añadió que, si bien la digitalización ha facilitado el acceso a servicios financieros, también ha reducido las barreras para que grupos delictivos utilicen herramientas avanzadas.