Bancos colocan 26 mil mdp a nuevas Pymes tras acuerdo con Sheinbaum

A un año del convenio firmado en la Convención Bancaria, el sector ha financiado a más de 17 mil pequeñas y medianas empresas.

Miguel Ángel Ensástigue / El Sol de México

A un año de la firma de un convenio para facilitar el financiamiento a estas compañías, el sector de banca múltiple ha dispersado más de 26 mil millones de pesos a más de 17 mil nuevas pymes.

En su momento, la presidenta Claudia Sheinbaum también reprochó la poca accesibilidad que tiene la población a un crédito bancario, ya que sólo tres de cada 10 personas pueden acceder a este servicio financiero.

Según Emilio Romano, desde la firma del acuerdo, la banca ha trabajado de cerca con las autoridades para fortalecer la dispersión de recursos a las empresas.

Además, dijo que el sector bancario fijó una estrategia para transformar al sistema financiero mediante mayor digitalización, impulso al crédito, educación financiera, así como empoderamiento y satisfacción de sus clientes.

En ese sentido, explicó que están por emitirse una serie de cambios para incrementar la aceptación de pagos digitales, como CoDi, Dimo, SPEI o las terminales puntos de venta, y así mejorar la experiencia y uso de comercios y tarjetahabientes.

De igual forma, adelantó que buscarán crear un código de mejores prácticas para la atención de usuarios de servicios financieros, con el objetivo de elevar la calidad del servicio y brindar una mejor atención a los clientes.