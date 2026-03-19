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Finanzasjueves, 19 de marzo de 2026

Bancos proponen eliminar comisiones en pagos con tarjeta en gasolineras

La propuesta contempla eliminar la tasa de intercambio, que es la comisión que se paga entre bancos por cada operación, para acelerar la transición hacia una economía digital

Rubén Romero / El Sol de México

CANCÚN.- La Asociación de Bancos de México (ABM) planteó eliminar de manera temporal el cobro de comisiones por pagos con tarjetas de crédito y débito en gasolineras, como parte de una propuesta que aún deberá ser presentada y discutida con el sector gasolinero.

La propuesta, que será presentada a empresarios gasolineros, contempla eliminar la tasa de intercambio —comisión que se paga entre bancos por cada operación— y avanzar en una reducción equivalente en las tasas de descuento que enfrentan los comercios.

Actualmente, el cobro de comisiones por el uso de terminales punto de venta (TPV) va de uno a cuatro por ciento, según datos del Banco de México.

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Ruben Romero
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