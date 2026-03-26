Banobras coloca 17 mil mdp en mercado local con emisión de cuatro bonos

La operación tuvo una demanda de 1.36 veces el monto ofertado; los recursos se destinarán a infraestructura en sectores estratégicos del país

Feliciano Hernandez

“La transacción fue bien recibida por el mercado con una demanda total de 1.36 veces el monto colocado”, informó la institución financiera en un comunicado.

En la colocación participaron 27 inversionistas institucionales, entre ellos casas de bolsa, Afores, aseguradoras, fondos de inversión y banca privada, lo que reflejó la confianza del mercado en los instrumentos emitidos.

De acuerdo con Banobras, los recursos obtenidos serán destinados al desarrollo de infraestructura en sectores estratégicos del país, alineados con las prioridades de administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Con esta operación, Banobras reafirmó su compromiso con el financiamiento de infraestructura como motor de crecimiento económico, generación de empleo y desarrollo en México.