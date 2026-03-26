Banxico anuncia recorte en tasa de interés a 6.75% 

El banco central espera que la inflación alcance su meta puntual del tres por ciento hasta el segundo trimestre de 2027

Miguel Ángel Ensástigue / El Sol de México

Además, la semana pasada, en la 89 Convención Bancaria, la presidenta Claudia Sheinbaum le pidió a los bancos dar más crédito a la población, incluyendo a las pequeñas y medianas empresas (pymes).

En respuesta, la Asociación de Bancos de México (ABM) se comprometió a elevar de 38 a 45 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) el crédito otorgado a la economía mexicana en los próximos años.

Para recortar la tasa de interés, el banco central también consideró los niveles observados del tipo de cambio, la debilidad que ha mostrado la actividad económica y los efectos de las últimas decisiones de política monetaria.

“Hacia delante, conforme la evolución de las condiciones macroeconómicas y financieras lo amerite, la Junta de Gobierno valorará la pertinencia y el momento de realizar un recorte adicional a la tasa de referencia”, dijo Banxico en su comunicado.

La decisión no fue unánime, ya que los subgobernadores Galia Borja y Jonathan Heath votaron a favor de mantener la tasa de interés en un nivel de siete por ciento.

El instituto central advirtió que los pronósticos de inflación continúan sujetos a diversos riesgos tanto al alza como a la baja, en un entorno marcado por la incertidumbre internacional y las presiones sobre los costos.