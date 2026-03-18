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Finanzasmiércoles, 18 de marzo de 2026

Banxico mantendría recortes tras decisión de la Fed, prevé Barclays

El banco central mexicano aún tiene margen para seguir reduciendo su tasa de referencia, indicó la entidad financiera con sede en Londres

Miguel Ángel Ensástigue / El Sol de México

A decir del especialista, este choque tendría un efecto más inflacionario que sobre el crecimiento económico, lo que podría llevar a la Fed a esperar más tiempo antes de comenzar a bajar tasas.

Incluso, señaló, un recorte que antes podía anticiparse para junio podría aplazarse hasta septiembre.

En ese sentido, Barclays espera que el banco central recorte 25 puntos base en su decisión de la próxima semana.

Músico, mago, fotógrafo y periodista financiero. En El Sol de México me especializo en temas de finanzas públicas, pensiones, banca, transparencia y asuntos fiscales.

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