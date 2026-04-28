Banxico ve cercano el fin de los recortes a la tasa de interés iniciado en 2024

La gobernadora de, la institución, Victoria Rodríguez Ceja, reiteró que las decisiones de política monetaria se basan en un análisis integral del entorno económico

Miguel Ángel Ensástigue / El Sol de México

La gobernadora de Banxico justificó la conclusión de los recortes al considerar que la postura monetaria actual es “adecuada” para llevar la inflación a la meta puntual de tres por ciento, al menos, hacia el segundo trimestre de 2027.

Sin embargo, recordó que todos los ajustes, ya sea al alza o a la baja, tardan varios trimestres en reflejarse en la economía de todos los mexicanos.

A finales de marzo, el banco central redujo la tasa de interés de 7 a 6.75 por ciento, en una decisión que abre la puerta a créditos más baratos para empresas y familias.

Cuando el banco central sube la tasa, el crédito se encarece. Al mismo tiempo, ese endurecimiento busca contener la inflación, es decir, frenar el alza de precios en productos básicos, aunque ese efecto tarda en sentirse.

En sentido contrario, cuando la tasa baja, el financiamiento se vuelve más accesible y puede incentivar el consumo y la inversión de los hogares, desde cambiar de auto hasta ampliar una vivienda.

Rodríguez Ceja explicó que la decisión de recortar la tasa responde a un análisis integral del panorama inflacionario, en el que se consideran múltiples variables y no sólo datos aislados.

“El Banco de México está comprometido con su mandato. Vamos a estar atentos, pero sin duda, tuvimos los elementos para reducir la tasa de interés en 25 puntos base”, afirmó la gobernadora.

México está fuerte para enfrentar choques externos

En este contexto, mencionó que la economía mexicana ha logrado mantener estabilidad pese a los choques externos, incluidos los asociados al conflicto en Medio Oriente.

“Nuestro país ha sido resiliente y esperamos que siga de esta manera. Estaremos tomando las decisiones de política monetaria que correspondan de una manera responsable para atender las presiones inflacionarias”, concluyó Rodríguez Ceja.