Bloqueo de cuentas sin resolución judicial genera incertidumbre, señala Coparmex

La Coparmex alerta que el fallo de la Suprema Corte para permitir el bloqueo de cuentas bancarias sin control judicial previo genera incertidumbre jurídica y afecta la confianza de inversionistas

Rubén Romero / El Sol de México

El organismo señaló que el fallo abre vacíos legales que deben ser atendidos por el Poder Legislativo, a fin de delimitar con claridad los criterios, alcances y tiempos de aplicación de estas medidas.

Entre las propuestas, la organización planteó establecer un control judicial previo, incluso en plazos breves, así como fijar un límite de tiempo para que la autoridad sustente la medida.

También consideró necesario notificar de inmediato a la persona titular de la cuenta, con fundamentos claros, además de crear un régimen de responsabilidad en caso de afectaciones infundadas.

El organismo advirtió que el bloqueo de cuentas, incluso como medida cautelar, puede impedir el pago de nómina, proveedores o créditos, lo que pone en riesgo la operación de las empresas y la conservación de empleos.

En este sentido, pidió mayor transparencia mediante la publicación periódica de información sobre el uso de estas facultades.

Asimismo, indicó que el fallo representa un cambio de criterio que genera un precedente delicado para el Estado de derecho, al permitir afectaciones al patrimonio con base en “indicios suficientes”, sin una resolución judicial previa.

A decir del organismo, esta situación tensiona el principio de presunción de inocencia y coloca a personas y empresas en una posición de desventaja para ejercer su defensa.

“La inversión depende de la certeza en el entorno institucional. Cuando una autoridad puede restringir recursos sin control judicial previo, se afecta la confianza de inversionistas nacionales e internacionales.”, advirtió.

Finalmente, la Coparmex consideró que el fallo adquiere mayor relevancia ante la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), al incidir en la percepción de riesgo del país.