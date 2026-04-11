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Finanzassábado, 11 de abril de 2026

Bolivia autoriza al sector privado a importar y exportar electricidad en fronteras

El expresidente Evo Morales, nacionalizó el sector eléctrico en 2010 y su distribución en 2012

EFE

Hasta ahora, la estatal Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) era la única autorizada para realizar las conexiones con los mercados de países vecinos.

Según la fuente, el decreto respalda los acuerdos alcanzados en marzo pasado por los presidentes de Bolivia, Rodrigo Paz, y de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, para “consolidar la integración energética regional”.

El sistema eléctrico boliviano depende de las termoeléctricas que funcionan con gas natural, lo que, según reconocen las autoridades, supone una situación crítica debido a las bajas reservas de ese recurso natural.

El viceministro de Electricidad, Marcelo Blanco, anunció hace unos días que se emitirán decretos para facilitar la inversiones privadas sobre todo en las energías renovables.

El expresidente Evo Morales (2006-2019) nacionalizó la generación de electricidad en 2010 y la distribución en 2012, dejando sin efecto contratos con empresas españolas, francesas y británicas. 

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