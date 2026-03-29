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Finanzasdomingo, 29 de marzo de 2026

Bolsas asiáticas se desploman y petróleo se dispara por incertidumbre de la guerra en Medio Oriente

El conflicto de Israel y Estados Unidos contra Irán escaló a una conflagración regional, con ataques iraníes contra países del Golfo y el bloqueo del estrecho de Ormuz

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Sergio Ángeles / El Sol de México

El índice Nikkei de Japón cayó 5 por ciento en la apertura de las bolsas asiáticas el lunes y el surcoreano Kospi perdió más de 4 por ciento, luego de que los precios del petróleo volvieron a superar los 100 dólares por barril.

El Nikkei sucumbía 5.16 por ciento y el Kospi caía 4.41 por ciento, ante la ausencia de señales de una salida a la guerra en Medio Oriente.

El barril de petróleo West Texas Intermediate (WTI), referencia del mercado estadounidense, subió 3.23 por ciento, a 102.86 dólares.

En tanto, el Brent del mar del Norte, referencia del mercado mundial, despuntaba 2.95 por ciento, a 115.89 dólares el barril.

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