Bolsas de Japón y Corea del Sur se disparan ante perspectiva de fin de guerra

Las bolsas asiáticas abrieron a la alza después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegurara que sus objetivos en Irán están cumplidos

EFE

El índice más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, aumentaba un 3.26 por ciento, o 114.12 puntos, hasta las tres mil 611.98 unidades.

El fabricante de vehículos Toyota, la empresa de mayor capitalización local, crecía alrededor del 3.50 por ciento, y su rival Honda ganaba más del 1.50 por ciento.

El índice de valores Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, también aumentaba un 4.58 por ciento, o 48.16 puntos, hasta las mil 100.55 unidades.

El fabricante de vehículos Hyundai Motor gozaba un incremento de casi el seis por ciento, y su empresa hermana Kia subía alrededor del 4.50 por ciento