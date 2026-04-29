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Finanzasmiércoles, 29 de abril de 2026

BYD automotriz china pierde más del 50 por ciento de ingresos frente a competencia

El sector chino de autos eléctricos enfrenta una fase en la que las empresas sacrifican su rentabilidad por crecimiento y ventas

EFE

La empresa indicó en su informe que esa caída del flujo operativo se debió principalmente a una menor entrada de efectivo por la venta de bienes y la prestación de servicios.

Los resultados llegan después de que BYD cerrara 2025 con una caída del beneficio neto del 18,97 %, pese al aumento de la facturación y al avance de su negocio exterior, que se convirtió en uno de sus principales motores de crecimiento.

Esa presión se ha reflejado en una prolongada guerra de precios entre los fabricantes chinos de vehículos eléctricos, que las autoridades han tratado de contener con llamamientos a atajar la competencia “irracional” en el sector.

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